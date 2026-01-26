中国では今年の春節（旧正月）連休は2月15日から2月23日までの9日間に及びます。連休が近づくにつれ、多くの人が旅行計画を立て始めています。春節連休までまだ時間がありますが、多くの人気路線はすでに「争奪戦」段階に入っており、一部の観光商品の定員はあまり残っていません。予約データを見ると、今年の春節の海外旅行市場は強い成長の勢いを見せています。フランス、スイス、イタリア、英国、スペイン、ポルトガルなど長期