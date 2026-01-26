デザイン刷新×低燃費で“ちょうどいいSUV”に進化2025年6月の大幅改良でフロントフェイスを一新し、よりモダンでスポーティな印象へと進化したルノー「キャプチャー」。2025年11月にはこれからの季節に頼もしい“雪道仕様”の限定車もラインナップに加わり、その魅力はさらに深まっています。【画像】超カッコいい！ これが389万円からの「“新”ちいさな SUV」です！（88枚）キャプチャーは欧州で高い人気を誇るコンパクト