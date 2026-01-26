ヤクルトは26日、昨季限りで現役引退した川端慎吾コーチの引退試合を3月14日のオリックスとのオープン戦で実施すると発表した。川端コーチは05年高校ドラフト3巡目でヤクルトに入団。6年目の11年に自身初の規定打席に到達すると、14年に自身初の打率3割（.305）をクリア。翌15年には首位打者、最多安打のタイトルを獲得し、チームのリーグ優勝に貢献した。近年は代打を中心にプレーし、昨季限りで現役を引退した。通算成績は