オリックスは26日、2月1日付で高須洋介氏が球団本部 管理部スコアラーグループに配属されると発表した。高須氏は現役時代、近鉄、楽天でプレーし、現役通算1134試合に出場して、打率.268、19本塁打、331打点、67盗塁の成績を残した。現役引退後はDeNA、楽天などでコーチを務め、20年からは台湾・味全で指導者を務めた。