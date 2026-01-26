名古屋市東区に2025年9月にオープンした「パスタ＆カフェBar 徳川MARCHE」は、昼はパスタ、夜はカフェバーとして楽しめる一軒です。ランチタイムに提供するパスタは、すべて素材にこだわった自家製ソース。調理に使う油は、香り高いエキストラバージンオリーブオイルのみを使用しています。看板メニューの「ジェノベーゼパスタ」は、豊橋の農家から仕入れた新鮮なバジルを、手作業で