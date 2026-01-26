困難な時期が続いている。オーストリアの名門レッドブル・ザルツブルクに所属する川村拓夢は、再び長期離脱となるかもしれない。現地１月25日に現地メディア『Kronen Zeitung』が伝えている。川村は2024年６月にサンフレッチェ広島からザルツブルクに加入。直後のトレーニングキャンプ中に左膝の内側靱帯を断裂し、戦線離脱を余儀なくされた。26歳のMFは、同年12月に公式戦デビューを飾ったが、25年２月９日のオーストリア