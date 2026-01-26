新潟県は26日、新たに小千谷市で70代男性が、十日町市で50代男性が除雪作業中に死亡したと発表しました。いずれも雪下ろし作業中に転落したとみられています。 県によりますと、1月24日、小千谷市の自宅前の路上で70代男性が倒れた状態で見つかりました。男性は救急搬送されましたが、その後死亡が確認されました。自宅2階の下屋の除雪作業中に誤って転落したものと見られています。また、25日には十日町市の自宅敷地内で50代男性