熊本県警によりますと、南九州西回り自動車道の上下線は、1月26日午後4時45分から一部通行止めとなっています。 【通行止め】津奈木IC～水俣IC（上下線）※26日午後5時現在 30代の男性が運転する乗用車が中央分離帯に衝突し、事故処理をしているということです。 男性にけがはありませんでした。