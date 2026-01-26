お笑い芸人の山田花子が25日に自身のアメブロを更新。長男からのリクエストで作った夕食を公開した。【映像】山田花子、毎朝夫に作る手料理に絶賛の声この日、山田は「リクエスト料理」というタイトルでブログを更新し「今日の晩ごはんはお兄ちゃんリクエスト『カレー肉じゃが』『もやしナムル』」と、長男からのリクエストに応えた夕食メニューを写真とともに紹介した。続けて「もりもり食べてくれました!!」と報告し「お兄