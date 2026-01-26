けさ、群馬県前橋市の工事現場で、作業員の72歳の男性が停車中のショベルカーと後退してきたトラックとの間に挟まれ死亡しました。きょう午前8時半ごろ、前橋市の物流会社の敷地内で、「工事作業員が負傷した」と関係者から119番通報がありました。警察によりますと、72歳の工事作業員の男性が工事の準備のため停車中のショベルカーの近くで作業していたところ、後退してきたトラックとの間に挟まれたということです。男性は意識の