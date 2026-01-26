報道陣に公開された「ポケパークカントー」＝26日午後、東京都内ポケットモンスターのライセンス事業などを手がけるポケモン（東京）は26日、2月5日にオープンする施設「ポケパークカントー」を報道陣に公開した。ポケモン初の屋外常設施設となる。600匹を超えるポケモンが来場者を迎え、世界観を楽しめる。遊園地「よみうりランド」内に設置する。施設は約2.6ヘクタールで、山道やトンネルを歩きながらポケモンと出会える