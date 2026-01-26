「地上の楽園」とうたわれた北朝鮮への帰還事業をめぐり、東京地裁は北朝鮮政府に賠償を命じる判決を出しました。この裁判は、1960年以降、「地上の楽園」などとうたい、在日朝鮮人や日本人を含むその家族らを北朝鮮に渡航させる「帰還事業」に参加し、その後日本に逃れた脱北者ら4人が、北朝鮮政府に損害賠償を求めたものです。26日の判決で東京地裁は、「十分な食糧や住居を保障するなどと事実とかけ離れた呼びかけを行った」と