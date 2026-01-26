４６歳の女優がアップした“半目”ショットに、反響が寄せられている。２６日に自身のインスタグラムを更新したのは女優の佐藤仁美（４６）。「師匠」と書き出すと、お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦をメンションし「半目ですｗｗ」とコメント。電車の中でキャップを被り、“半目”になっているショットをシェアした。この投稿に石塚が「ありがと〜っ！やった〜！」と反応。フォロワーからは「石ちゃんと最高」「かわ