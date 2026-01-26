６人組昭和ポップスグループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」の小野寺翼（３１）が２６日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）での屋外生歌唱前、「世界遺産検定１級」を受検し落ちたことをあらためて詫びた。「先週の金曜日にですね、『世界遺産検定１級』の合否発表をしていただいたんですけど、せっかくスタジオで大々的にやっていただいたんですが、ちょっと不甲斐ない結果に終わってしまい、すいませんでした」不合格はさ