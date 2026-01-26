巨人、ヤンキースなどで活躍した日本球界の大レジェンド・松井秀喜氏（５１）が、２月１４日から行われる侍ジャパン・宮崎合宿を激励のため訪問すると、２６日にＮＰＢエンタープライズが発表した。今春３月に開催される第６回ＷＢＣへ向け最終調整に臨む侍ジャパン戦士たちに頼もしい援軍だ。井端監督も同日に東京都内のホテルで行われた侍ジャパン・メンバー発表会見で「自分が監督になってからずっとお願いしていた案件。選