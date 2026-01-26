２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が２６日、都内のホテルで開催された。最優秀２歳牡馬のカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア、馬齢は２５年の表記）の関係者が壇上で受賞の喜びを語った。所有するシルクレーシングの米本昌史代表は、朝日杯ＦＳを「直線で最後、内側にクリスチャン・デムーロ騎手が進路を取ったときはびっくりしましたが、その後の伸びが素晴らしかったです」と振り返った。今