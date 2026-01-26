【モデルプレス＝2026/01/26】FANTASTICSの八木勇征が、女優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）に出演決定。八木は本作で初の“月9”出演となる。【写真】八木勇征の爽やかな白衣姿◆八木勇征「ヤンドク！」出演決定このたび、ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルとしての活躍はもちろん、近年は俳優としても大きく飛躍している八木の出演が決定。湖音波（橋本）らが働く