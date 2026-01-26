社会実験が始まった交差点高松市天神前 28日から高松市中心部にある交差点で信号機を歩車分離式にする社会実験を香川県などが始めます。その狙いとは？ （塩畑リポート）「こちらが歩車分離式の信号に切り替わる交差点です。中央通りを挟んで東側にことでん瓦町駅があり、西側に香川県庁などがあります。時間帯によってはたくさんの人が行き来します」 香川県は高松市などと協力して高松市中心部にある中央