ドル円１５４．１０近辺、ユーロドル１．１８４５近辺ややドル高に＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドルに買戻しの動き。ドル円は東京午後に153.81レベルまで安値を広げたあとは、154円台を回復している。ユーロドルは東京朝方の1.1898レベルを高値に、足元では1.1834レベルまで反落した。ただ、ドル指数は依然として先週末比マイナス圏で推移しており、大方の流れはドル安に傾いている。 USD/JPY154.