通貨オプションボラティリティー １週間が急上昇、介入警戒や米政府機関閉鎖リスクで USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK13.268.0410.418.02 1MO10.946.899.207.06 3MO9.776.648.606.99 6MO9.466.758.567.33 9MO9.356.868.617.63 1YR9.306.978.707.82 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.7610.12