静岡･浜岡原発の再稼働に向けた審査における不正行為を受け、26日、原子力規制委員会が中部電力本店に立ち入り検査に入りました。（記者）「原子力規制委員会が立ち入り検査に入りました」立ち入り検査は5人の検査官が行い、中部電力側は浜岡原発の責任者である、豊田哲也原子力本部長ら9人が対応しました。浜岡原発3･4号機の再稼働に向けた審査の中で、地震の揺れの大きさ「基準地震動」のデータを意図的に過小評価した今回