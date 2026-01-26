2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。最優秀障害馬を満票で受賞したエコロデュエル（牡7＝岩戸）の原村正紀オーナーは「（障害G1連覇が懸かった暮れの中山大障害について）連覇が懸かって、調教師さん（岩戸師）も太郎くん（草野騎手）もプレッシャーがあったと思います。本当に良かったです。感謝しています」と壇上で喜びを語った。満票の受賞について「みなさんのお陰です。めちゃくちゃうれしいです」と笑