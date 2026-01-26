AIが日常生活に浸透する現状を受けて26日、慶応大学の研究団体が会見し、報道機関はどうあるべきか提言を発表しました。慶応大学X Dignityセンターは、「AIによる情報空間の変質が、事実に基づく理性的なコミュニケーションが前提である民主主義を危うくする」と強い危機感を示しました。その上で、検証された情報を各社の倫理基準に基づいて提供する報道機関の重要性を指摘しました。慶応義塾大学大学院法務研究科山本龍彦教授