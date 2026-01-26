中国初となる再使用型液体燃料ロケットの海上発射・回収用プラットフォームが、2026年2月5日頃に試験運用を開始すると報じられています。中国メディアグループの報道によると、春節（旧正月）前後には国産商業液体燃料ロケットによる初の海上打ち上げ・回収試験が実施される予定とのことです。【▲ 中国・山東省海陽市の東方航天港にあるロケット総合保障区の夜景（Credit: WPTO / Wikimedia Commons (CC0)）】中国唯一の商業海上