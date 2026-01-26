プロ野球・広島は26日、2026年春季キャンプの1軍、2軍メンバーを発表しました。2月1日から12日まで宮崎県・日南市で行われる1軍キャンプには、ルーキーからドラフト1位の平川蓮選手、2位・齊藤汰直投手、3位・勝田成選手、5位・赤木晴哉投手が参加。育成の小林結太選手も1軍に名前を連ねました。21日に右大腿二頭筋腱膜部損傷と診断されたドラフト4位の工藤泰己投手は2軍スタートとなりました。また、ベテランの野間峻祥選手、會澤