きょう、千葉県旭市のうずら農場で高病原性鳥インフルエンザが疑われる、うずらが確認されました。県は遺伝子検査を実施し陽性と確認されれば、今季初の鳥インフルエンザとなり、飼育されている11万羽近くを殺処分するとしています。千葉県によりますと、けさ、旭市のうずら農場から「通常よりも死亡羽数が多い」と県に通報がありました。県が簡易検査を実施したところ、10羽中8羽から陽性が確認されたということです。今後、詳細