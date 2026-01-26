「日本プロ野球名球会SPinハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、名球会理事長を務める古田敦也氏（60）をMC役に立てたスペシャルインタビューが実現。巨人の阿部慎之助監督（46）が先輩たちを前に“本音”を連発した。元阪神監督・金本知憲氏（57）、元中日監督・谷繁元信氏（55）、そして元ヤクルト監督でもある古田理事長と監督経験者4人での座談会。古田氏から「2025年、阪神強かったじゃないですか！か