【ニューヨーク＝金子靖志】米東部から南部の広い範囲で２４〜２５日、大寒波が襲い、少なくとも９人が低体温症などで死亡した。航空便の欠航や停電が続くなど、市民生活への影響が広がっている。トランプ大統領は２４日、ジョージア州やメリーランド州など少なくとも１２州で緊急事態宣言を承認した。２５日に全米で欠航した航空便は１万１０００便以上となった。米ＣＢＳニュースは、２４日からの欠航便の規模が新型コロナウ