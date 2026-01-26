アメリカのトランプ大統領が、カナダが中国と貿易協定を結べば、カナダからの輸入品に100%の関税を課すと警告したことについて、中国外務省の報道官は「対立ではなく協力で国同士の関係を扱うことを主張する」と述べ、アメリカをけん制しました。アメリカのトランプ大統領は24日、「もしカナダが中国と貿易協定を結べば、カナダからの輸入品にただちに100%の関税を課す」と表明しました。これについて、中国外務省の郭嘉昆報道官は