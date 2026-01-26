広島は２６日、黒原拓未投手（２６）が２３日に広島市内の病院で腰椎椎間板ヘルニアの椎間板摘出術を受けたと発表した。復帰時期は未定とした。黒原は智弁和歌山−関学大から２１年度ドラフト１位で広島入団。２４年に５３試合に登板し、４勝３敗、３ホールド、防御率２・１１をマークした。しかし昨季は５月に左膝の手術を受け、１、２軍とも試合登板がなかった。