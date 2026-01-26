関ジャニ∞の元メンバーで歌手の渋谷すばる（44）が、25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。現在も旅行に行くなど、仲良しのSUPER EIGHT横山裕（44）とのエピソードを語った。2人は昨年、対バンライブで共演を果たすなど、公私でともに過ごすという。渋谷は横山との関係について「仲めっちゃいいですね。今でも友だちとしての感覚が、僕としてはそっちの方が多いかな。2人で海外旅行行ったりとか」