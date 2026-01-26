関ジャニ∞の元メンバーで歌手の渋谷すばる（44）が、25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。昨年秋に、SUPER EIGHT横山裕（44）との対バンライブを行ったきっかけを語った。渋谷は「横山が連絡くれて、彼もソロプロジェクトを立ち上げようと構想していた時期なので、『アルバムに1曲書いてくれへんかな』みたいな話をされたのがきっかけですかね」と明かした。渋谷は共演について「うれしかったんで