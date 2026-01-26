【秘密の放課後撮影会】 YouTubeチャンネル版 1月26日 公開 【拡大画像へ】 講談社「週刊ヤングマガジン」編集部は、新たなエンターテインメントの試みとして、YouTubeチャンネル「ゴシップシュガー・フィルムズ」との共同制作によるショートドラマ企画の第一弾作品「秘密の放課後撮影会」を、YouTubeチャンネル「ゴシップシュガー・フィルムズ」に1月26日19時に公開す