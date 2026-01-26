近江鉄道（滋賀県）とJR西日本は、2026年3月1日から近江鉄道線全線で交通系ICカード「ICOCA」のサービスを開始すると発表しました。これまで導入準備が進められてきたICOCAシステムがいよいよ始動。近江鉄道線の利便性が大きく向上します。ICOCA Web定期券サービス「iCONPASS」やポイントサービスの導入に加え、西日本エリア初となるこどもICOCA利用時のこども運賃「1乗車10円」も実施されます。3月1日スタート全線でICOCA利用可