U23アジアカップを優勝したU-21日本代表が26日に帰国した。最優秀選手賞(MVP)を受賞したMF佐藤龍之介(FC東京)は「チームとしても個人としてもいい結果で終われてよかった」と頷いた。最多タイとなる4得点を決めた佐藤だが、大会を通したハイパフォーマンスが光った。そして決勝で決めたPKの場面では、中国代表のGKリー・ハオから大声でプレッシャーをかけられたが、全く動じることなく逆方向にしっかりと蹴り込んでみせた。