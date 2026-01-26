今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、上値の重い展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５３円００銭～１５５円００銭。 米当局によるレートチェック観測からドル円は前週末夕方の１５９円台後半から週明け２６日には一時１５３円台後半と一気に円高が進行した。日米協調介入の警戒感がくすぶるなかで、自律反発狙いのドル買い・円売りの流れは見込みにくい状態だ。国内では２月８日投開票の