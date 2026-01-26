¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤¬Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè20Àá¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾16Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÆÍÇË¤ò»î¤ß¤¿¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹FW¥ì¥­¥ó¥Á¥ª¡¦¥¼¥Õ¥¤¥¯¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢±¦Â­¼ó¤òÉé½ý¡£¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢18Ê¬¤Ë¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¡Ø?¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ó