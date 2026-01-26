[1.25 ブンデスリーガ第19節 ボルシアMG 0-3 シュツットガルト]ボルシアMGのDF高井幸大が25日、ブンデスリーガ第19節シュツットガルト戦で加入後初先発を果たした。チームは0-3で敗れたものの、失点に直接絡んだ形ではなく、途中出場の過去3試合よりも守備対応の安定感がアップ。ボール保持面ではチーム最多74本のパスを記録するなど、攻撃面の仕事にも取り組んでいた。高井は今冬、トッテナムからの期限付き移籍でボルシアMG