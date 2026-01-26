節分を前に、大阪の海遊館に「オニ」が現れました。赤い髪から生えた角に、縞模様の黄色いパンツ。ジンベイザメなどが優雅に泳ぐ大きな水槽の中で手を振るのは、「赤鬼」と「青鬼」の衣装を身に着けたダイバーです。大阪市港区の海遊館では毎年、節分が近づくこの時期に鬼の格好をした「オニさんダイバー」が登場。訪れる人に季節を感じながら楽しんでもらいたいと２００５年から始めたもので、今年で２２回目です。子ど