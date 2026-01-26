「文化財防火デー」の１月２６日、奈良の世界遺産・法隆寺で防火訓練が行われました。法隆寺では２６日、訓練を前に火事で焼けた重要文化財の壁画が保管されている収蔵庫の前で法要が営まれました。７７年前、当時、世界最古の木造建築だった法隆寺の国宝・金堂で火事が発生し、重要文化財の壁画が焼損しました。この火事をきっかけに文化財保護法が制定。１月２６日が「文化財防火デー」に定められ、毎年この日に全国の寺