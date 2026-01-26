1月第3週の上昇率ランキングはブラジル株式の上昇を受け、ブラジル株を主要投資対象とするファンドが上位を占めました。 下落ランキング上位ファンドの基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「三重県応援ファンド」は2000円、2位の「グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）（グローバルＭａａＳ（年２回決算型））」は2000円、3位の「メディカル・サイエ