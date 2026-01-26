警察が大阪・ミナミの違法なバカラ店を摘発し男女２１人を逮捕しました。逮捕されたのは、大阪市中央区東心斎橋のバカラ賭博店「バニラ」を経営するグループのトップ、田中慎吾容疑者（５２）ら店の関係者の男女２１人です。警察によりますと、田中容疑者らは去年１１月、店内で客にチップを渡し、バカラ賭博をさせた疑いなどがもたれています。店は２４時間営業で店内と店外に見張り役を配置、入り口は鉄製の二重扉になっ