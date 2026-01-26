家宅捜索の際、捜査対象の男性らに暴行を加えたとして元警察官２人に有罪判決です。弁護人とともに伏し目がちに裁判所へと入る男。大阪府警・捜査四課の元巡査部長・阪口裕介被告（３３）です。阪口被告とその上司の元警部補・時長力被告（５１）は去年７月女性を風俗店などに紹介する国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を家宅捜索した際、捜査対象の男性３人に暴行した罪に問われていま