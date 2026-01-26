2025年度JRA授賞式が26日、都内のホテルで行われた。最優秀2歳牝馬は阪神JFを制覇したスターアニス（牝2＝高野）。所有する吉田勝己氏は「とてもうれしかった。松山ジョッキーもうまく乗ってくれた」とレースを振り返った。スターアニスは阪神JFと同舞台で行われる桜花賞（4月12日、阪神）を目標に調整中。吉田氏は「まずは桜花賞ですね。（阪神JFと）同じ距離、同じ場所で桜花賞があるので、そこに行くのに最高なレースに