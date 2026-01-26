明治安田生命保険の社員が出向先から39件、内部情報を無断で持ち出していたことがわかりました。明治安田生命によりますと、不正に持ち出された情報は保険の販売実績などで、4つの出向先から39件確認されましたが、営業活動には利用されていないということです。明治安田生命の他に2025年、日本生命でも社員が出向先から内部情報を不正に持ち出していたことが発覚していて、生保大手4社は、銀行など代理店への出向を4月から取りや