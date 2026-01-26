明治安田生命保険は２６日、社員が昨年７月まで４年余りの間に出向先４社から計３９件の内部情報を無断で持ち出していたと発表した。他の生保会社の商品販売実績などに関する情報で、社内で共有されていた。不正競争防止法が禁じる「営業秘密の侵害」には該当しないとしている。発表によると、社員５人は２０２１年４月〜２５年７月、出向先の上司の承認を得ずに資料を持ち出し、本社の営業担当部署の社員５人と共有していた。