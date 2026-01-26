野球日本代表・侍ジャパンは26日、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンの追加メンバーを発表し、MLB・ブルージェイズの岡本和真選手のコメントを公開しました。岡本選手はオフにポスティングシステムを利用し、巨人からブルージェイズへ移籍。昨季まで11シーズン在籍していた巨人では、4年目・22歳のシーズンから6年連続30本塁打を記録、2023年には自己最多の41本塁打を放って本塁打王に輝くなど、「巨人の4