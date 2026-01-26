2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。昨年の最優秀2歳牡馬に輝いたのはカヴァレリッツォ（牡3＝吉岡）。馬主のシルクレーシング代表・米本昌史氏は「クリスチャン・デムーロ騎手が直線で内に進路を取った時はびっくりしたけど、その後の伸びは素晴らしかった。一戦、一戦で成長してくれているし、賢い馬だなと。この後は皐月賞を目指しているところなので、またどういう成長を見せてくれるか楽しみにしています