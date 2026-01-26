26日、日本記者クラブ主催で衆院選前の党首討論会が行われた。会場で討論に参加したのは、公職選挙法上の政党要件である「現職の国会議員が5人以上いる」、「直近の国政選挙で得票率2％以上」の両方を満たした7党の党首で、いずれかのみの4党の党首はVTR出演となった。各党はそれぞれ、選挙戦への思いを訴えた。【映像】VTR出演となった各党のそれぞれの選挙戦への思い今月24日に立ち上げが発表されたばかりの「減税日本・ゆう