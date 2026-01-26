日本だけでなく、アメリカにも最強寒波が襲来。死者が出るなど被害が拡大しています。25日、ニューヨークでは未明から雪が降り始め、昼前には15cmほど積もっていて、スタックして進めなくなったタクシーの姿もみられました。除雪作業をする人は「場所によっては55cmくらい雪が降った。ニューヨークでは10年ごとにめちゃくちゃ雪が降る」と話していました。今回の寒波の影響で、ニューヨークでは屋外で6人が死亡。南部テキサス州と